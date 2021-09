Lance dramático no Estádio D. Afonso Henriques, na segunda parte do duelo entre o V. Guimarães e o Belenenses. Já perto do minuto 80, na sequência de um choque de cabeças com Safira, Rochinha caiu inanimado no relvado e os restantes jogadores pediram de imediato assistência.



O médio do Vitória tombou desamparado, a assistência foi rápida mas seguiram-se minutos de enorme apreensão e com um gesto nobre dos jogadores do Belenenses, que ajudaram a formar uma «cortina humana» em torno de Rochinha, tal como aconteceu com Eriksen no Euro 2020.



Alguns minutos depois, Rochinha foi transportado em maca para a ambulância e posteriormente para o hospital.



À saída, o médio foi brindado com uma forte ovação dos adeptos presentes no Estádio D. Afonso Henriques.



Já depois do apito final, na flash interview da SportTV, André André deu uma boa notícia: «Ele caiu mal, tentámos ajudar, mas no final ele já estava consciente. Foi um grande susto.»