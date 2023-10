O Observatório do Futebol (CIES) divulgou nesta quarta-feira um estudo sobre os clubes com maior número de jogadores com passagem pelos escalões de formações a atuar nas «48 maiores ligas mundiais». O pódio é formado por Ajax, Benfica e Sporting.

De acordo com o CIES, o Ajax (Países Baixos) lidera com 86 jogadores a atuar nos referidos 48 campeonatos, seguido pelo Benfica (85) e pelo Sporting (83).

O estudo engloba jogadores que integraram os escalões de formação dos clubes por um período mínimo de três anos, entre os 15 e os 21 anos.

O FC Porto surge na lista com 48 jogadores, sendo igualmente o que tem menos atletas da formação no plantel principal (cinco), por comparação com os nove do Benfica e os oito do Sporting, segundo o CIES.