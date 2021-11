O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com «natureza urgente» ao Belenenses, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, anunciou esta terça-feira o organismo.

Em comunicado, o órgão disciplinar federativo deu conta da «instauração de processo disciplinar à Belenenses SAD, com natureza urgente, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de novembro de 2021, tendo por objeto a insuficiência numérica que determinou o término antecipado do jogo ocorrido no dia 27 de novembro de 2021, a contar para a 12ª jornada da I Liga».

O Conselho de Disciplina acrescentou que o processo foi enviado esta terça-feira à Comissão de Instrutores da Liga e que só voltará a existir nova divulgação após o fim da instrução.