Gilberto, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória por 2-1 na Luz frente ao Vizela, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Foi um jogo difícil. Sabíamos que o Vizela ia dar tudo. Sofremos no início e fomos à procura do jogo. Conseguimos vencer com a ajuda do nosso público. O públicou ajudou-nos do início ao fim. Acreditou em nós. Acreditámos no nosso trabalho, no trabalho do mister e conseguimos um resultado importante.



Os adeptos estão sempre connosco. A cada jogo que passa, sentimos mais. Quem chega fala da força dos adeptos. Esta vitória foi conseguida com muita ajuda dos adeptos e vamos procurar ter mais vitórias como esta até final.»