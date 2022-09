Kiki Afonso, jogador do Vizela, em declarações após a derrota no Estádio da Luz por 2-1:

«Saímos orgulhosos do que fizemos, criámos dificuldades a uma grande equipa. Viemos com a intenção de conseguir pontos, trabalhámos muito durante os noventa minutos, fizemos tudo para sair daqui com pontos, mas não foi possível. Tínhamos a nossa ideia de jogo, sabíamos que podíamos criar dificuldades no contra-ataque, saímos várias vezes bem com a bola e daí podemos estar orgulhosos do nosso futebol e do golo que marcámos aqui.»