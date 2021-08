Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-2) sobre o Moreirense na 1.ª jornada da Liga:

[Estreia do Meité] «Estamos com o problema do Meité e do Yaremchuk. Chegaram, parcialmente o ponta de lança, a pré-época dele vai ser o campeonato, vai ser a sério. Entram no carro em andamento. Tens que arriscar. O Meité é forte fisicamente, tem experiência, a nível de dinâmicas ainda não esteve no melhor. São jogadores que, como disse, tenho de os por a fazer uma pré-época a sério»

[Expulsão do Diogo Gonçalves] «Não sei o que é que aconteceu, ainda não vi. Acho que foi o VAR que deu a indicação. Complicou os nossos últimos quarenta minutos. Se já tínhamos dificuldades físicas, com menos um jogador na segunda parte não conseguimos criar. Mesmo assim a melhor oportunidade foi do Gonçalo Ramos».

[Prestação do Gonçalo Ramos] «O Gonçalo Ramos fez um jogo que do ponto e vista técnico não foi tão vistoso, mas na segunda parte fez tudo em defesa da equipa: foi avançado, extremo e médio. Saiu arrasado. É um problema que vou ter para terça-feira. Só tenho este jogador. Vou ter de saber quem é o ponta de lança que vou lançar no jogo».