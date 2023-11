Artur Soares Dias está confirmado como o árbitro do dérbi entre Benfica e Sporting, o grande jogo da 11.ª jornada da Liga que está marcado para o próximo domingo (20h30).

O árbitro portuense, de 44 anos, vai contar com o apoio dos assistentes Paulos Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Fábio Veríssimo será o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Tiago Martins, com o apoio de Luís Godinho, assume o papel de VAR.

Os árbitros da 11.ª jornada

Estoril Praia-Casa Pia AC

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e Nuno Manso

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Pedro Martins

Portimonense SC-GD Chaves

Árbitro: David Silva

Assistentes: Andreia Sousa e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Tiago Costa

CF Estrela-Moreirense FC

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Nelson Cunha

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Ribeiro

FC Vizela-FC Famalicão

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Carlos Martins e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Marco Cruz

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Silva

Vitória SC-FC Porto

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: António Nobre

AVAR: Paulo Brás

Boavista FC-SC Farense

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Nuno Pires

Gil Vicente FC-Rio Ave FC

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Teixeira e Rui Cidade

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Rui Costa

AVAR: André Dias

SL Benfica-Sporting CP

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Tiago Martins

AVAR: Luís Godinho

FC Arouca-SC Braga

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Campos