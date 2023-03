Depois da paragem para as seleções, a I Liga está de volta para a 26.ª jornada, que arranca esta sexta-feira, com o Estoril-Gil Vicente, duelo entre duas equipas que procuram assegurar rapidamente a manutenção.

No sábado, há mais três jogos, o Vizela-Casa Pia, o V. Guimarães-Paços de Ferreira e o Sporting-Santa Clara. Em Vizela e em Guimarães, jogos importantes no que toca, sobretudo, às contas da Europa, mas também pela permanência, nomeadamente no caso do Paços de Ferreira.

No domingo, entram os primeiros três classificados em campo: o dia abre com a visita do Sp. Braga a Chaves, segue com a visita do líder Benfica ao Rio Ave, à mesma hora de um Marítimo-Boavista. O dia termina com o FC Porto-Portimonense.

Na segunda-feira, o Famalicão recebe o Arouca, no fecho da jornada.

Confira aqui, no Maisfutebol, os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada uma das 18 equipas, para uma jornada que pode seguir aqui, ao minuto, com crónicas, destaques, resumos, vídeos dos melhores lances e todas as reações dos protagonistas.

6.ª FEIRA, 31 DE MARÇO

Estoril-Gil Vicente (20h15)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados: Joãozinho (primeiro de dois jogos de suspensão).

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Alipour.

Castigados: Giorgi Aburjania.

SÁBADO, 1 DE ABRIL

Vizela-Casa Pia (15h30)

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson, Kiki Afonso.

Castigados: Igor Julião.

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel.

Castigados: Ricardo Batista, Clayton Silva.

V. Guimarães-Paços de Ferreira (18h00)

V. Guimarães

Lesionados:

Castigados: André Amaro, André André.

Paços de Ferreira

Lesionados: Paulo Bernardo.

Castigados:

Sporting-Santa Clara (20h30, 19h30 nos Açores)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança, Héctor Bellerín, Manuel Ugarte (em dúvida), Jovane Cabral.

Castigados: Ricardo Esgaio.

Santa Clara

Lesionados:

Castigados:

DOMINGO, 2 DE ABRIL

Desp. Chaves-Sp. Braga (15h30)

Desp. Chaves

Lesionados: João Correia, João Pedro, Obiora, Arriba.

Castigados: Guima.

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

Marítimo-Boavista (15h30)

Marítimo

Lesionados: Matous Trmal, Geny Catamo.

Castigados: Rene Santos.

Boavista

Lesionados:

Castigados:

Rio Ave-Benfica (18h00)

Rio Ave

Lesionados: Joca.

Castigados: Leonardo Ruiz.

Benfica

Lesionados: Mihailo Ristic, Julian Draxler, Gonçalo Guedes.

Castigados:

FC Porto-Portimonense (20h30)

FC Porto

Lesionados: Diogo Costa, Pepe, João Mário, João Marcelo, Evanilson.

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Carlinhos.

Castigados: Pedro Sá.

2.ª FEIRA, 3 DE ABRIL

Famalicão-Arouca (20h15)

Famalicão

Lesionados: Puma Rodríguez, Théo Fonseca.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Jerome Opoku, Vitinho, Oday Dabbagh.

Castigados: