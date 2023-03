As ligas profissionais portuguesas (Liga e II Liga) estão no top-10 dos campeonatos nacionais com maior média de cartões por jogo e à frente deste ranking se a análise foi circunscrita à Europa.

De acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES) que abrangeu 76 ligas nacionais no período compreendido entre 1 de janeiro de 2020 e 20 de março de 2023, a II Liga surge no 5.º posto com 6,04 cartões (amarelos e vermelhos por jogo) e o principal escalão três lugares mais abaixo, com 5,55.

No primeiro lugar de uma lista que ninguém se orgulha de liderar surge a primeira divisão da Colômbia com uma média 7,01 cartões amarelos por partida. O top-4 é completado única e exclusivamente por países do continente sul-americano: primeira divisão uruguaia (6,48), primeira divisão venezuelana (6,43) e Liga Pro, do Equador, ocupam as seguintes posições.

No top-10 só há três campeonatos europeus: Liga e II Liga portuguesas e, a fechar, a Liga ucraniana.

Relativamente às chamadas «Big5» (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), a Liga espanhola é a primeira que revela mais indisciplina ou menos permissividade dos árbitros: surge no 15.º posto com uma média de 5,36 cartões por jogo. Segue-se a Serie A italiana (30.º lugar com 4,95), a Ligue 1 (57.º com 4,18), a Bundesliga (62.º com 3,95) e, por fim, a Premier League (71.º lugar) com uma média de apenas 3,49 cartões amarelos por partida.

Os campeões do bom comportamento são os japoneses, que têm a 1.ª e 2.ª divisões orgulhosamente nos últimos dois postos com 2,19 e 1,99, respetivamente, cartões exibidos por jogo.