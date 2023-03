O antigo futebolista português Luís Figo apontou esta quarta-feira o Manchester City e o Bayern Munique como os seus «favoritos» para vencer a Liga dos Campeões, mas frisa que é sempre preciso «contar» com o Real Madrid.

«Na Liga dos Campeões tem de se contar sempre com o Real Madrid [ndr: defronta o Chelsea nos quartos de final], mas os meus favoritos são o Manchester City e o Bayern Munique», afirmou Figo, durante a apresentação do Campus Vicente Del Bosque, que será novamente realizado na cidade maiorquina de Calviá, em Espanha.

O antigo internacional português, de 50 anos, vencedor de uma Liga dos Campeões com o Real Madrid (2001/02), terminou a sua carreira em 2008/09 no Inter Milão, que será o adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões e sobre o qual também deixou a sua perspetiva.

«O Inter Milão é um pouco mais complicado e o meu nível de favoritismo é um pouco menor», disse Luís Figo.

Os dois clubes que Figo considera como favoritos vão defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo que apenas um estará nas meias-finais da competição.

Luís Figo, que trabalhou com Vicente Del Bosque no Real Madrid, manifestou ainda o seu total «respeito e admiração» pelo treinador, uma das pessoas que mais o ajudou na integração no clube e na adaptação à cidade, depois da saída do Barcelona para o clube da capital.

«Não o conhecia e os anos a trabalhar com ele apresentaram-me uma pessoa única. Serei eternamente grato pelos valores que transmite», afirmou.