A FIFA estendeu para um nível mundial as sanções aplicadas pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) a vários dirigentes desportivos, na sequência do processo que ditou a perda de 15 pontos à Juventus, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores.

«A FIFA pode confirmar que, na sequência de um pedido da Federação Italiana (FIGC), o presidente do Comité Disciplinar da FIFA decidiu estender as sanções impostas pela FIGC a vários dirigentes do futebol para ter um efeito mundial», referiu um porta-voz da FIFA, citado pela Reuters, na manhã desta quarta-feira.

Esta decisão, que inicialmente estava circunscrita a atividades no futebol italiano, afeta desde já o Tottenham, que tem Fabio Paratici, ex-Juventus, como diretor desportivo. Paratici fora castigado por 30 meses pela FIGC e, com esta decisão da FIFA, deverá ficar afastado da atividade no Tottenham (e de qualquer outra no futebol, pelo período decidido).

Esta tarde, e de acordo com fontes consultadas pela Sky Sports, Paratici ficará mesmo afastado de qualquer atividade direta no mercado de transferências para o clube inglês, como conversações com agentes ou negociação de acordos. Porém, poderá ser possível que continue a trabalhar no clube, inclusive participando em reuniões.

Nesta altura, está por ser clarificada a situação por parte do Tottenham, de forma oficial, assim como por parte da Associação de Futebol Inglesa (FA) quanto às funções de Paratici, dado o castigo com efeitos mundiais aplicado pela FIFA.

O Tottenham, recorde-se, anunciou nos últimos dias a saída do treinador Antonio Conte. Cristian Stellini assume o comando de forma interina até ao final da época.

Além de Paratici, houve outros castigados em Itália. O antigo presidente da Juventus, Andrea Agnelli, foi punido com uma «inibição temporária de 24 meses de realizar atividades no âmbito da FIGC, com pedido de extensão à UEFA e FIFA» e outras figuras da Juventus, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved foram também punidos, respetivamente em 24, 16 e oito meses.

A Juventus anunciou, em finais de janeiro, que ia interpor recurso das decisões, sendo que as novidades sobre o mesmo devem surgir no próximo mês, nomeadamente a 19 de abril, data do julgamento do recurso.