Sporting, Benfica, Sporting de Braga e Portimonense, todos com dois futebolistas cada, estão em destaque na equipa ideal da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, elaborada através do somatório das notas do Maisfutebol e das pontuações estatísticas da SofaScore.

Santa Clara, Arouca e Moreirense também surgem representados na constituição deste onze, com um atleta cada, sendo que o avançado uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, foi o que teve a melhor nota no somatório, com a nota cinco em cinco do Maisfutebol pelo hat-trick na vitória ante o Belenenses (3-1) e 9,4 em dez na nota SofaScore.

Destaque ainda para Jefferson, que bisou no importantíssimo triunfo do Moreirense em Barcelos (1-2) e foi o outro jogador com nota cinco para o Maisfutebol nesta jornada.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.