O Sporting desvendou alguns dos melhores momentos da deslocação a Tondela, onde o plantel leonino se reencontrou com Eduardo Quaresma, emprestado aos beirões.

No final do jogo, o internacional sub-21 foi muito acarinhado pelos elementos do staff e pelos colegas, como Pedro Porro, não conseguindo esconder a felicidade estampada no rosto.

Ainda antes da chegada ao Estádio João Cardoso, o plantel do Sporting acompanhou atentamente os jogos da Premier League e festejou o 23.º aniversário de Rúben Vinagre.

Ora veja: