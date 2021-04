O Benfica desloca-se neste sábado (20h30) à Mata Real para defrontar o Paços de Ferreira, em encontro referente à 26.ª jornada da Liga 2020/21. Em conferência de imprensa, Jorge Jesus garantiu que a sua equipa está preparada para as dificuldades.

Em casa, o Paços de Ferreira perdeu apenas um jogo, frente ao Sporting, na primeira jornada. Posteriormente, somou dois empates e venceu nove encontros, conquistando os três pontos frente a FC Porto (3-2) e Sp. Braga (2-0), dois adversários diretos do Benfica.

«É um alerta para percebermos que vamos ter um jogo difícil. O Benfica tem de jogar sempre para vencer para poder recuperar. Como está em terceiro, quer recuperar para o próximo classificado, que é o segundo», começou por dizer.

Jorge Jesus diz que o Benfica tem qualidade suficiente para regressar a Lisboa com uma vitória: «Vais ter momentos difíceis no jogo, porque o adversário colocará dificuldades, mas p Benfica está preparado para isso, sabe que tem qualidade e possibilidade de sair de lá com mais uma vitória. Estamos muito confiantes e motivados. Temos todas as capacidades para trazer os três pontos da Mata Real.»

«Os principais protagonistas têm de ser sempre os jogadores. A questão da terceira equipa, ao longo deste campeonato nunca nos manifestámos quando fomos prejudicados. Acreditamos nas nossas capacidades, acreditamos que temos valor para vencer o Paços de Ferreira e que a terceira equipa esteja ao mesmo nível duas outras equipas», concluiu o técnico encarnado.