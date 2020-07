Pizzi, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória da equipa encarnada em Vila das Aves, frente ao Desportivo local (0-4):

«Quero antes de mais dar uma palavra aos jogadores e profissionais do Desportivo das Aves, que estão a passar uma situação muito complicado. Quero dar-lhe os parabéns, porque são grandes profissionais. Mostraram que merecem muito mais.»

Sobre o minuto inicial do jogo «É um minuto inicial triste para o futebol português, todas as pessoas deviam refletir sobre isto. São momentos que mancham o futebol português.»



A luta pelo título de melhor marcador: «Estou muito triste com o desfecho deste campeonato e sinceramente não estou preocupado com a luta do melhor marcador, seja ele o Carlos Vinícius, o Paulinho, o Taremi, todos eles merecem.



A estreia de Gonçalo Ramos com dois golos: «Parabéns também ao Gonçalo Ramos, é importante também para os jovens da formação verem a forma como ele entrou.»



O regresso de Jorge Jesus: «É um grande treinador, vai ajudar-nos muito, oxalá possamos conquistar muitas coisas muto. Juntos podemos conseguir coisas muito bonitas. Fico feliz porque sabemos todos que é um grande treinador.»