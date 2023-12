O Benfica empatou em Moreira de Cónegos na última jornada e foi ultrapassado na liderança da Liga pelo Sporting. Ainda assim, o técnico dos encarnados, Roger Schmidt, considerou que a equipa tem de esquecer «rapidamente» esse empate.

«Ficámos desapontados após o ultimo jogo porque só empatámos. Jogámos bem, era possível vencer o jogo, mas não fomos capazes de marcar o golo decisivo para conseguir os três pontos. Mas neste jogo vi que os nossos jogadores estão a fazer de tudo para conquistar os três pontos. Faz parte e a nossa tarefa é olhar em frente. Se tens estes jogos em que não consegues marcar e empatas 0-0 tens de esquecer rapidamente a desilusão e focar de novo no próximo jogo. É a nossa tarefa e já mostrámos muitas vezes que somos capazes disso», começou por dizer Schmidt, na antevisão ao jogo com o Farense.

«Os jogadores estão bem, recuperaram um pouco, a última semana foi difícil, com três jogos e agora temos uma nova oportunidade de conquistar três pontos e trabalhar na nossa situação na Liga. Para ser campeão, já o disse algumas vezes, tens de jogar bem durante toda a época. São 34 jogos, o primeiro terço da Liga está feito, temos 29 de 36 pontos, não é perfeito, mas é uma boa média e temos de continuar», completou.

O Benfica recebe o Farense esta sexta-feira, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, num jogo da 13.ª jornada da Liga que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Recorde-se que os encarnados seguem no segundo lugar do campeonato, com 29 pontos, menos dois do que o Sporting, que é líder.