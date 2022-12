A FIGURA: Ricardo Horta

Muitos queriam ver qual seria a resposta de Ricardo Horta à novela de verão e às mais recentes notícias que davam conta de medidas legais do Málaga: aí está ela. As respostas dão-se no relvado e o capitão arsenalista mais uma vez provou que é, de facto, acima da média. Um bis perante o primeiro classificado, duas boas finalizações e a certeza de que tem talento para um patamar ainda superior.

O MOMENTO: Abel Ruiz dá vantagem ao Sp. Braga, 2m

Claramente decisivo o golo a abrir dos minhotos. Apanhados a vencer aos 63 segundos, puderam assentar a sua organização, respirar melhor e intranquilizar o Benfica.

OUTROS DESTAQUES

Abel Ruiz

Se em Alvalade viu dois avançados serem lançados de início à sua frente, hoje coube-lhe ser a referência ofensiva do Sp. Braga. Deu muito bem conta do recado, caíndo muitas vezes no corredor esquerdo, a explorar a profundidade nas costas dos defesas encarnados.

Matheus

Não teve muito trabalho, mas foi determinante na segunda parte. Primeiro, quando voou para travar um remate colocado de Aursnes, depois, quando fugiu à tentação de cair no relvado e perder tempo para lançar um contra-ataque rápido e originar o 3-0.

Racic

Artur Jorge lançou-o para dar maior robustez ao meio-campo e foi uma aposta acertada. Foi aí que os bracarenses ganharam maior vantagem, agigantando-se perante o miolo do Benfica, que se viu obrigado a jogar nas alas, onde falta capacidade de desequilíbrio, sobretudo em dias sem Neres.

Florentino

Todos os jogadores do Benfica estiveram aquém das expectativas, mas o médio defensivo andou perdido durante toda a primeira parte, daí ter saído logo ao intervalo.

Enzo

Os olhos estavam postos nele, mas se dúvidas haviam em pagar a cláusula de rescisão, só terão aumentado. Claramente abaixo do rendimento que já demonstrou em meio ano no Benfica. Ainda tentou ser o organizador de jogo, recuando para pegar e construir, mas nunca encontrou linhas de passe pelo meio e faltou-lhe capacidade criativa.