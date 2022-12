O Benfica já não está invicto! Com uma exibição praticamente imaculada, o Sporting de Braga dizimou o primeiro classificado e impôs-lhe a primeira derrota na temporada, depois de 28 jogos sem perder.

Os minhotos venceram por 3-0, conseguiram mesmo em certos momentos banalizar a equipa de Roger Schmidt e fazer jus às palavras de Artur Jorge, que tinha garantido que «não há equipas invencíveis».

A equipa encarnada esteve longe do que mostrou nas anteriores 13 jornadas e aumentou as dúvidas quanto a uma possível crise pós-paragem para o Mundial. Este jogo, o último da Liga em 2022, deixou outra garantia: temos campeonato!

FILME DO JOGO

Há um nome do Benfica que últimos dias tem feito correr muita tinta nos jornais. Enzo Fernández foi campeão mundial, poderá ter feito a despedida do emblema da Luz após meio ano e nem o papel que os milionários do Chelsea poderão deixar nos cofres encarnados poderá evitar outro descalabro como o desta noite. Se com ele já foi difícil, sem o campeão do mundo esta equipa arrisca-se a perder o estatuto de favorita e passar a ser candidata, a par do FC Porto, que reduziu a desvantagem de oito para cinco pontos.

As duas equipas tinham de dar uma resposta depois do desfecho de ambas na Taça da Liga. O Benfica caiu em Moreira de Cónegos, após um empate em que ficou a lamentar a falta de eficácia e o Sp. Braga, por seu turno, tinha caído com muito estrondo em Alvalade, estava desolado e com o orgulho ferido.

Foi isso mesmo que se viu na primeira parte. Os minhotos entraram cedo a vencer após uma desatenção defensiva do Benfica (e foram muitas!) e, depois, dominaram a seu belo prazer.

Após um livre, os encarnados aliviaram para a entrada da área, a bola foi reposta e lá estava Abel Ruiz, à matador e sem que ninguém desse por ele, ao segundo poste, para finalizar na cara de Vlachodimos, 63 segundos após o apito inicial.

Viram-se, depois, duas realidades completamente distintas. O Sp. Braga organizou-se e defendeu de forma muito equilibrada, com uma linha de cinco no setor mais recuado. Estancada a parte defensiva, os minhotos tentavam as saídas rápidas para o ataque. Já as águias, completamente irreconhecíveis, não causavam o mínimo desconforto aos bracarenses uma vez que nem sequer conseguiam chegar a zonas de finalização. De resto, terminaram a primeira parte sem qualquer remate à baliza.

Só que os erros encarnados não se ficaram por aqui e o estrago causado pelos minhotos foi ainda maior. Na altura em que a equipa de Artur Jorge mais se agigantou e conseguiu mesmo vulgarizar o atual primeiro classificado, Ricardo Horta marcou àquela que há bem pouco tempo se poderia ter tornado a sua equipa.

Dois minutos depois da meia-hora, Niakaté, que é defesa-central, bailou o campeão do mundo Enzo e iniciou a jogada que acabou com um remate potente do camisola 21 e algumas culpas para Vlachodimos.

Ao intervalo, Roger Schmidt estava «obrigado» a mexer. O meio-campo encarnado estava a ser completamente dominado e o alemão retirou Florentino, lançando Petar Musa para apresentar uma postura mais ofensiva.

As ameaças do Benfica na segunda parte, porém, basearam-se nos cruzamentos para a área e remates de longa distância, maioritariamente por Aursnes. Por outro lado, os espaços para o Sp. Braga aproveitar eram muitos. E assim foi.

Matheus agarrou uma bola inofensiva, fugiu à tentação de se atirar para o relvado e ganhar alguns segundos, colocou rápido na frente com um pontapé longo e deixou o Benfica claramente em contrapé. Bah foi demasiado displicente, não atacou a bola como deveria e deixou Iuri Medeiros com tudo para marcar, mas o médio preferiu servir Horta para o bis. 3-0 a vinte minutos do fim. O primeiro classificado completamente vergado na Pedreira.

De resto, o Minho dá azar a este Benfica: depois do nulo em Guimarães, ficou de fora da Taça da Liga em Moreira de Cónegos e voltou a ficar em branco, pela segunda vez na temporada, com esta partida em Braga.