Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fala da distância encurtada para FC Porto e Sporting, com a vitória sobre o Santa Clara, no dia seguinte ao empate no Clássico do Dragão:

«O nosso primeiro objetivo era vencer o Santa Clara. Seriam mais três pontos, a somar aos que já temos. Juntando ao resultado do Dragão, sabíamos que podíamos reduzir distâncias. Mas como tenho dito, o nosso pensamento tem de ser jogo a jogo, com o objetivo de chegar ao primeiro lugar, sabendo que antes temos de chegar ao segundo lugar. O objetivo, para hoje, era vencer o Santa Clara e dar continuidade ao que tínhamos feito em Tondela. Para além disso tínhamos o objetivo de encurtar distancias para os dois rivais, e isso foi conseguido.»