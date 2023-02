A FIGURA: João Mário

Deu em Vizela seguimento à época mais goleadora de sempre ao apontar os dois golos do encontro. 13.º e 14.º golos no campeonato,suplantando Gonçalo Ramos no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato,chegando aos 19 golos em todas as competições. Para além do jogo globalmente bem conseguido, o médio teve o condão de decidir ao apontar o primeiro golo numa fase em que os encarnados até nem estavam propriamente confortáveis no jogo, bisando na fase final.

O MOMENTO: golo do Benfica (38’)

O Vizela ameaçava instalar-se no meio campo encarnado, provocando alguns calafrios. Num rápido contragolpe o Benfica pôs água na fervura, marcando o único golo do encontro. Gonçalo Guedes inicia a jogada, servindo Neres na esquerda, sendo que o extremo fez o passe certeiro para João Mário rematar na passada de primeira, vindo de trás, para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Wilson

Discreto, mas eficaz no eixo da defesa do Vizela. O defesa central esteve a um bom nível, tanto a sair a jogar, como nas tarefas defensivas. Posicionou-se quase sempre bem e fez vários cortes providenciais.

Florentino

Até nem começou propriamente feliz no capítulo do passe, mas foi crescendo com o jogo e acabou por se revelar determinante no duelo em que o jogo se tornou. Com uma forte presença física, ganhou muitos duelos.

Osmajic

O avançado montenegrino foi um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa do Benfica. Foi através da sua força no ataque, com bolas em profundidade, que o Vizela se conseguiu mostrar ao jogo, criando perigo. Atirou ao ferro na segunda parte.

Vlachodimos

O Benfica passou por vários momentos de aperto e, mesmo sem uma prestação com muitas intervenções, fez um conjunto de intervenções de grau de dificuldade elevado, ajudando a manter a baliza a zeros.