Daniel Ramos, treinador do Boavista, equipa que defronta o Benfica neste sábado, não quis «tecer muitos comentários» sobre o Benfica, que perdeu os dois últimos jogos, e viu o treinador Bruno Lage sair esta semana.

«O Benfica está a passar por uma fase menos boa, mas não deixam de ser os mesmos jogadores que já deram grandes alegrias. O que é evidente para todos é um Benfica menos eficaz, porque continua a criar oportunidades, mas comete erros defensivos», analisou o técnico axadrezado.

Daniel Ramos afirmou esperar que o Boavista seja «dinâmico, forte e a tentar ter o máximo de bola possível», apelando a «uma grande entrega ao jogo».

O técnico considerou que seria errado pensar numa «tarefa facilitada» devido à crise encarnada.

«A competência e a qualidade estão lá, o que nos compete fazer é reduzir ao máximo as grandes qualidades do Benfica, tentarmos ser fortes, olharmos para os pontos fortes do Benfica e respondermos muito bem», argumentou.

«Se respondermos bem a esse nível poderemos estar muito mais próximos do resultado que queremos. Se não formos tão competentes fica bem mais difícil, porque do outro lado vai estar uma equipa a querer dar uma resposta também boa para fugir da situação em que se encontra».

Daniel Ramos quer ir à Luz jogar, para lá de defender bem.

«A equipa tem de ter capacidade de provocar também o erro, ter bola, colocar o Benfica atrás e ir atras das suas ideias de jogo», defende.

Quanto ao futuro do técnico, o impasse mantém-se. A este respeito, o Daniel Ramos considera que já atingiu os três objetivos que a direção lhe pediu quando o contratou para substituir Lito Vidigal.

«A permanência, se possível de forma segura, foi conseguida; a valorização de jogadores, e já dois jogadores deram retorno financeiro [Rafael Costa e Neris]; e também uma equipa a defender bem, o que já vinha de trás com o Lito Vidigal, mas melhorar a nível ofensivo», descreveu.

«Isto foi muito bem conseguido. Depois disto ficámos de falar e falar não é forçar, porque abdiquei de um ano de contrato com o clube quando para cá vim, porque a proposta era de um ano e meio, fui correto e disse que no final [da época] falávamos porque só me interessa continuar se for do agrado de ambas as pares. É dessa reunião que estou à espera e nada mais do que isso», explicou.

Daniel Ramos comentou ainda as notícias que dão Helton Leite como estando a caminho do Benfica. «É um guarda-redes de qualidade mundial. Pode ir para qualquer clube», considerou.