A FIGURA: Fabijan Buntic

O guarda-redes que o Vizela recrutou ao Ingolstadt está a dar cartas na Liga portuguesa. Este domingo, no Estádio do Bessa, Buntic voltou a deixar uma excelente impressão, assumindo um papel absolutamente decisivo no ponto conquistado pelo Vizela. Ainda tocou na bola, no primeiro castigo máximo convertido por Yusupha, e conseguiu defender a segunda grande penalidade do avançado do Boavista, mantendo o 2-2 no marcador. Importante ainda a anular as sucessivas investidas axadrezadas na segunda metade do encontro.

O MOMENTO: Buntic nega o bis a Yusupha (83m)

Yusupha conquistou duas grandes penalidades na etapa complementar, converteu com êxito a primeira e teve a oportunidade de colocar o Boavista na frente do marcador. Porém, partiu de forma hesitante para a bola, atirou novamente para o seu lado direito e viu Buntic voar para afastar o esférico, impedindo o triunfo da equipa do Bessa.

OUTROS DESTAQUES:

Yusupha: substituiu o lesionado Martim Tavares ainda antes do intervalo e empurrou o Boavista para a frente, importunando regularmente os centrais contrários. Obrigou Bruno Wilson a cometer falta e converteu com êxito o primeiro penálti. Pouco depois, rodou sobre Anderson e conquistou nova grande penalidade. Assumiu a cobrança e falhou. Ainda assim, nota muito positiva.

Zohi: excelente desempenho ao longo da etapa inicial do encontro, no melhor período do Vizela. O extremo assistiu Matheus Pereira para o lance do 1-1 e surgiu de forma oportunidade na pequena área para assinar o 1-2, após defesa incompleta de Bracali a remata de Samu

Seba Pérez: figura incontornável neste Boavista de Petit, o argentino teve responsabilidades acrescidas no 4x3x3 apresentado pelo técnico axadrezado neste domingo, baixando para auxiliar a dupla de centrais nos períodos de maior atrevimento visitante. Cortou inúmeros lances de perigo e entregou sempre a bola jogável aos companheiros de equipa, com uma simplicidade de processos assinalável.