Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Sporting, nesta terça-feira.

«Os problemas que tivemos esta semana [dois centrais habituais castigados] obrigou-nos a adaptar três jogadores e mudar a estrutura da equipa. Tentámos adaptarmo-nos ao jogo do Sporting e ao mesmo tempo não fugir ao que podemos fazer. Porque uma das coisas importantes é preparar esta equipa para mais 20 jogos, o campeonato não acabava aqui.

Na primeira jogada de perigo, o Sporting fez o golo, por 10 centímetros.

Na segunda parte, numa defesa com um miúdo que nunca tinha jogado e o Rami, que fez o primeiro jogo depois de muito tempo parado, deu uma resposta melhor. Porque essa é também a forma como temos vindo a jogar. E isso obrigou o Sporting a mexer na zona do meio campo, para garantir melhores equilíbrios.

Nós fizemos o que tínhamos de fazer, mas o Boavista não está com a maré de sorte. Podíamos ter feito um golo, mas isso não aconteceu. Fica o registo da segunda parte, contra um Sporting muito forte e confiante no jogo e na forma como joga. O Sporting joga à campeão neste momento, estão em primeiro lugar. Nós tivemos de responder com a forma como podíamos.

Espero que a sorte não continue a ser tão madrasta como tem sido. O golo do Porro não é um golo de sorte, é de talento. Mas era escusado fazer aquilo [risos].

[a equipa está mais confiante?]

«Voltámos a dar indicações claras de que podemos e vamos conseguir chegar às vitórias. Porque merecemos, trabalhamos para isso e porque a equipa tem evoluído imenso.»