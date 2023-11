O treinador do Boavista, Petit, quer quebrar a «fase menos boa» do Boavista na receção ao Farense, no domingo, no duelo da 11.ª jornada da I Liga, no qual vai cumprir suspensão, no 350.º encontro como técnico principal.

«Nem éramos os melhores no início, nem agora somos os piores. Sabemos que estamos numa fase menos boa, mas há que continuar a trabalhar da mesma forma. Compreendo que haja alguma desilusão por estes cinco jogos em que não temos conseguido alcançar os resultados positivos que pretendíamos. Não é por falta de atitude ou de compromisso, mas sim por um ou outro pormenor», reconheceu o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de 13 pontos em 15 possíveis nas cinco primeiras jornadas, seguiram-se dois empates e três derrotas e uma descida do 1.º ao 7.º lugar, num período de jogos em que sofreram sempre golos.

«Tínhamos boas dinâmicas nos corredores laterais, mas, quando nos falta algum jogador na defesa, temos de ajustar. Havendo jogadores distintos em duas posições, isso não é desculpa. Procurámos corrigir aquilo que está menos bem, minimizar os golos que temos sofrido constantemente e voltar a ter dinâmicas que nos permitam marcar golos. Não me importo de sofrer um se fizermos dois. O mais importante são os três pontos», observou.

O Boavista deve ser orientado frente ao Farense pelo treinador-adjunto Nuno Pereira, na sequência da expulsão de Petit, motivada por protestos, na visita ao Rio Ave. «O Farense vem de duas vitórias consecutivas, tem feito golos e conta com um treinador bastante experiente e com jogadores de alguma maturidade, sendo que alguns deles já trabalharam comigo. É uma equipa bem trabalhada, com boas dinâmicas e disposta num sistema de 4-3-3. Esperamos dar uma boa resposta perante os nossos adeptos», frisou.

O defesa central francês Vincent Sasso sofreu uma lesão muscular e juntou-se a César, Pedro Malheiro e Júlio Dabó no boletim clínico, devendo desfalcar por algumas semanas as opções de Petit, que chegará ao 350.º jogo como técnico principal.

O Boavista, sétimo classificado, com 15 pontos, recebe o Farense, nono, com 13, no domingo, às 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de André Narciso e acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.