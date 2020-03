Já viu bem o golo de Mehdi Taremi no Dragão? Não nos referimos apenas ao remate final do talentoso iraniano, mas o lance todo, desde o início ao fim? Um golo de equipa, com a bola a sair da defesa e a chegar à zona da finalização em quinze toques que deixaram o FC Porto a ver jogar.

A equipa de Vila do Conde sai a jogar pelos três centrais, troca a bola, levando a bola de uma ala a outra, obrigando o FC Porto a abrir as suas linhas, para depois sair a jogar pela esquerda, aproveitando os espaços cedidos para abrir caminho com triangulações.

Já sobre o flanco, a equipa volta a provocar desequilíbrios no adversário, com uma rápida basculação para a direita. É neste segundo momento que Mehdi Taremi encontra espaço para magia.

Com uma rápida combinação com Diogo Figueiras, o avançado ataca a profundidade, perante a passividade de Alex Telles e, com apenas um toque, com o pé direito, deixa também Marcano fora do lance, antes de bater Marchesín com um remate com o pé esquerdo.

Tudo somado, são quinze passes distribuídos ao longo de um minuto até ao pontapé final de Taremi.

Vale a pena ver o lance completo.