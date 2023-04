Momento: grande trabalho de Abel Ruiz no golo de Ricardo Horta

Foi o melhor lance da partida e acabou com o golo que definiu o resultado final aos 54 minutos. Mais uma arrancada de Iuri Medeiros na direita, passe para Abel Ruiz que atrai os defesas do Casa Pia, Ricardo Batista também sai de entre os postes, mas o espanhol solta a bola para Ricardo Horta que controlou com o pé direito para, logo de seguida, rematar com o esquerdo para as redes vazias. Pela segunda jornada consecutiva, Ricardo Horta marca e garante seis preciosos pontos que permitem todos os sonhos aos minhotos.

Figura: a autoestrada de Iuri Medeiros

Um grande jogo do extremo formado no Sporting que abriu uma verdadeira autoestrada no corredor direito numa sintonia quase perfeita com Víctor Gómez, com constantes combinações a abrirem caminho para a linha de fundo ou mesmo para o interior da área. Foi o extremo que deu origem ao lance do golo, bem como a uma boa parte dos melhores lances de ataque do Sp. Braga.

Outros destaques:

Víctor Gómez

Outro jogador em grande nível nos guerreiros do Minho, com constantes ataques no flanco direito, a combinar com Iuri Medeiros, para chegar à linha do fundo ou derivar para o interior da área. O lateral marcou muitos pontos a atacar, mas também foi exímio a defender, abafando Yuki Soma sobre o flanco.

Vítor Tormena

Grande jogo do central do Braga, a jogar quase sempre por antecipação e a anular boa parte dos contra-ataques do Casa Pia, para depois sair a jogar, com a bola no pé. Surgiu também muitas vezes no ataque ou a fazer dobras sobre as alas. Tormena deixou a sua marca em todas as onze do campo, exibindo uma impressionante frescura física.

Afonso Taira

Foi o ponto de equilíbrio do Casa Pia enquanto os gansos conseguiram responder ao evidente maior ascendente do Sp. Braga, servindo como pivot da equipa, ajudando, a espaços, a estabelecer a ligação entre a defesa e o ataque. Perdeu influência no jogo depois do jogo do Braga, aliás, como toda a equipa do Casa Pia.

Ricardo Batista

Duas grandes defesas permitiram ao Casa Pia lutar pelo empate até aos últimos instantes da partida. Destaque para a espetacular defesa a anular um remate de Ricardo Horta que surgiu destacado na área.