O Casa Pia ocupa nesta altura a quinta posição na tabela classificativa da Liga, com 20 pontos, mas Filipe Martins não altera a meta da equipa que foi promovida ao escalão principal: 36 pontos.

«Temos os pés muito bem assentes no chão e queremos chegar à meta dos 36 pontos. Pensamos que é mais do que suficiente para fazer um campeonato condizente com o que propusemos. Mesmo quando atingirmos essa meta, temos de perceber que o mais importante é cimentar o Casa Pia na I Liga. Depois, mais para a frente, poderá haver a ambição de lutar pela Europa. Neste momento, é uma utopia», sublinhou o treinador.

Filipe Martins elogiou o próximo adversário do Casa Pia, o Sp. Braga: «Tem vindo a crescer ao longo dos anos, mesmo saindo jogadores. No entanto, está a tirar muito partido da formação e do investimento feito na academia. Têm aparecido bons valores e tem diminuído cada vez mais a distância para os ‘grandes’, quer seja a nível de infraestruturas, quer seja na qualidade do plantel. Não digo que seja já neste ano, mas creio que, a curto prazo, poderá discutir o campeonato nacional.»

O Casa Pia visita o Sp. Braga no domingo, a partir das 18h00, na 12.ª jornada da Liga 2022/23.