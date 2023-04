Afonso Taira, jogador do Casa Pia, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 4-2 frente ao Sporting, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Senti que a equipa sabia ao que vinha. Apesar das contrariedades provocadas pelos golos do Sporting, nunca perdeu o equilíbrio emocional. Soubemos estar no jogo e apesar de termos sofrido, não mudámos a nossa forma de jogar. Isso acabou por trazer-nos tranquilidade para ir respondendo aos golos do Sporting. Uma equipa que responde por três vezes ao Sporting merece sair de cabeça erguida.



Marcar três golos neste campeonato e não sair com pontos não é normal. E é frustrante, mas é uma frustração boa porque quase conseguimos fazer as coisas bem feitas.



Quero agradecer o ambiente. As pessoas tiraram duas ou três horas do seu domingo de Páscoa para virem ao estádio.



Não há ninguém que se prepare para começar a perder no primeiro minuto. Isso pode parecer que o Sporting entrou forte, mas então o Casa Pia também entrou forte porque empatou pouco depois. Não se pode considerar que uma equipa entrou mais forte do que a outra. Teoricamente a equipa mais forte quis assumir o jogo, mas o Casa Pia quis sempre fazer as suas investidas. Com pontos o sabor seria melhor.»