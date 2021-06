O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu e multou Sérgio Conceição e Paulo Sérgio na sequência da altercação entre os treinadores do FC Porto e do Portimonense durante o jogo entre as duas equipas para o campeonato no passado mês de março.

Recorde-se que os dois técnicos foram expulsos e posteriormente foi-lhes instaurado um processo disciplinar cuja conclusão é agora conhecida.

Conceição foi multado em 7.650 euros e suspenso dez dias por lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, enquanto Paulo Sérgio viu serem-lhe aplicados três dias de suspensão e uma coima de 765 euros.

Além de Sérgio Conceição, os jogadores Marchesín, Beto e Maurício, que também foram constituídos arguídos, foram multados em 383 euros (no caso do guarda-redes do FC Porto) e em 153 euros, no caso dos jogadores do Portimonense.