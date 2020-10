O regresso de Francisco Meixedo foi a principal novidade no regresso do FC Porto aos treinos após dois dias de folga.



O guarda-redes já trabalhou às ordens de Sérgio Conceição depois de ter estado ao serviço dos sub-20 de Portugal.



Em sentido contrário, Loum (Senegal), Nanu (Guiné-Bissau), Taremi (Irão), Corona (México), Grujic (Sérvia), Zaidu (Nigéria), Diogo Leite, Fábio Vieira e Diogo Costa (Sub-21), Pepe e Sérgio Oliveira (seleção nacional) estão ao serviço das respetivas seleções e continuam ausentes.



Já Marchesín (tratamento e ginásio), Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio) continuam entregues ao departamento médico do clube portista.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira, às 10h30, no Olival. O próximo compromisso do FC Porto é diante do Sporting, em Alvalade, no próximo sábado.