Benfica e FC Porto deixaram mensagens de pesar pela morte do antigo jogador Vasilyi Kulkov.

«O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador Kulkov, apresentando as mais sentidas condolências a familiares e amigos, neste momento de enorme dor por tão prematura partida deste ex-atleta aos 54 anos», refere a mensagem do emblema encarnado.

«Os nossos pensamentos estão com os familiares e amigos do Vasily Kulkov. Será, por nós, sempre lembrado como um dos obreiros do primeiro campeonato do Penta. Descansa em paz, campeão», escreveu o FC Porto nas redes sociais.

Kulkov representou o Benfica entre 1991 e 1993, e depois fez uma época no FC Porto. Mais tarde ainda representou o Alverca, onde encerrou a carreira.

O antigo médio russo lutava contra um cancro, mas de acordo com a imprensa do seu país também terá teria covid-19.