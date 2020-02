O Sporting vai poupar cerca de 35 milhões de euros em salários nos próximos anos depois de ter conseguido baixar substancialmente a massa salarial do plantel. O efeito faz-se notar de forma leve a curto prazo, com uma redução de 700 mil euros com custos de pessoal, em relação à época passada, face ao valor das indemnizações e rescisões de contrato que ascendem a 6,6 milhões de euros.

Segundo os números revelados no relatório e Contas do primeiro semestre da época 2019/20, os leões garantiram uma redução semestral dos gastos com jogadores e colaboradores em cerca de 5,3 milhões de euros, mas, por outro lado, viram disparar o aumento das indemnizações em 5,1 milhões de euros. O valor relativo às indemnizações por rescisão de contratos de trabalho desportivo ascende a cerca de 6,6 milhões de euros.

As indemnizações pesam no imediato nas contas da SAD, mas, a longo prazo, vão permitir uma poupança líquida de cerca de 35 milhões de euros, parte significativa da qual irá refletir-se ainda na corrente temporada.