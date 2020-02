A SAD do Sporting divulgou nesta sexta-feira, 28 de feveiro, o Relatório e Contas relativo ao primeiro semestre da época 2019/20. A sociedade apresenta um resultado líquido positivo de 2,8 milhões de euros.

Os leões destacam igualmente o capital próprio negativo de 20,8 milhões de euros, uma redução face aos 23,6 milhões do período homólogo, a amortização de dívida bancária no valor de 17 milhões e um volume de negócios semestral de 91,5 milhões de euros, contra os 89,2 milhões do período homólogo.

Os gastos com pessoal decresceram cerca de 0,7 milhões de euros. Por um lado, a SAD do Sporting registou uma redução semestral dos gastos com jogadores e colaboradores em cerca de 5,3 milhões de euro. Por outro, verificou-se um aumento das indemnizações em 5,1 milhões de euros. Aliás, explicam os leões, o «valor relativo às indemnizações por rescisão de contratos de trabalho desportivo ascende a cerca de 6,6 milhões de euros, mas permitirá uma poupança líquida de cerca de 35 milhões de euros, parte significativa da qual irá refletir-se ainda na corrente época.»

A sociedade leonina refere ainda o crescimento das receitas de merchandising, bilheteira e patrocínios em cinco por cento, as vendas de Raphinha (21 milhões de euros) e Thierry Correia (12 milhões) e o acordo com Daniel Podence e o Olympiakos por sete milhões de euros.