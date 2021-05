O FC Porto prosseguiu, esta manhã, a preparação para o Clássico com o Benfica sem Corona.



O internacional mexicano continua a fazer tratamento à lesão muscular sofrida no jogo ante o Famalicão e juntou-se a Mbaye, guarda-redes que fez treino integrado condicionado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira de manhã, às 10h30 no Olival. O FC Porto não faz qualquer referência à conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição, que não deverá falar aos jornalistas.