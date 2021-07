O Estoril-Praia confirmou esta quinta-feira a contratação do defesa Simão Junior, proveniente do Cova da Piedade a custo zero.

Natural da Guiné-Bissau, mas também com nacionalidade portuguesa, o central de 22 anos jogou nas duas últimas temporadas no clube de Almada, mas ficou livre agora em julho, momento em que os canarinhos anunciaram a chegada do reforço a Cascais.