Foi à sétima jornada que o Desp. Chaves conseguiu a primeira vitória da Liga – e a primeira da época –, ao vencer esta tarde o Arouca, por 2-0.

Moreno pegou na equipa dos flavienses a 21 de setembro, e desde então o sol tem brilhado mais para lá do Túnel do Marão: primeiro o empate caseiro com o Estrela da Amadora – com uma bela recuperação de 2-0 para 2-2, agora a primeira vitória.

No entanto, nem tudo está bem para os lados de Chaves.

Primeiro, porque é preciso dizê-lo, a primeira parte dos flavienses foi pobre.

FILME DO JOGO.

O início de temporada do Arouca não é brilhante, mas os seis pontos já conquistados no campeonato davam outro conforto aos comandados de Daniel Ramos para esta partida.

E apesar da exibição arouquense também não ter sido brilhante nos primeiros 45 minutos, longe disso até, os homens da casa foram mais fortes nesse período: mais posse de bola, alicerçada numa maior predisposição para pegar no jogo, traduzida no entanto por pouquíssimas ameaças à baliza adversária.

David Simão e Javi Montero, precipitações fatais

Só que o jogo desequilibrou-se definitivamente em cima do intervalo, quando David Simão foi expulso por protestos. O Arouca ficava aí reduzido a dez unidades, o Chaves tinha toda uma primeira parte para ir atrás dos três pontos em superioridade numérica.

E os arouquenses estenderam a mão aos transmontanos. Não literalmente, mas quase.

Logo a abrir o segundo tempo, e depois de uma entrada mais forte em campo – muito por culpa da opção de Moreno em dar mais liberdade aos laterais João Correia e Bruno Langa –, o Chaves dispôs de um penálti após uma mão na bola precipitada de Javi Montero.

Héctor não desperdiçou, fez o quarto golo na Liga e deixou o Desp. Chaves a jogar de «cadeirinha» para os restantes 37 minutos do encontro.

Isto porque apesar de não ter tido grande acutilância ofensiva, bem pelo contrário, o Chaves foi competente a controlar todo e qualquer problema defensivo que pudesse surgir, perante um Arouca ferido pela expulsão de David Simão.

E aí, diga-se, é preciso também reconhecer a coragem dos arouquenses, que nunca deixaram de procurar o golo, mesmo quando João Correia «matou» o jogo aos 85 minutos, a finalizar um contra-ataque bem desenhado pelo ataque transmontano.

O Arouca deu a mão, o Desportivo de Chaves aproveitou e somou os primeiros três pontos da temporada: para começo de conversa, dá para se aproximar da zona de permanência.