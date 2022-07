O Desportivo de Chaves, recém-promovido à Liga, venceu esta quarta-feira por 2-0 o Montalegre, da Liga 3, em encontro de preparação.

Na deslocação à equipa do concelho vizinho, os flavienses chegaram à vantagem aos 25 minutos, graças a um golo do avançado espanhol Héctor Hernández.

Já na segunda parte, a equipa às ordens de Vítor Campelos, que manteve o 11 inicial durante todo o encontro, aumentou a vantagem aos 88 minutos, numa transição concluída por Batxi.

Pelos flavienses alinharam Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Nelson Monte, Bruno Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Batxi, Juninho e Héctor Hernández.

O emblema de Trás-os-Montes continua a preparação para o regresso ao principal escalão no domingo, às 18h30, frente ao Lugo, do segundo escalão espanhol, jogo a contar para a 2.ª edição do Troféu Emílio Macedo.