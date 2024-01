Um empate amargo e dois pontos perdidos. Foi com essa sensação que Moreno analisou o nulo entre Desp. Chaves e Rio Ave. Para o técnico dos flavienses, faltou «uma pontinha de sorte», e concretizar um penálti, para ilustrar a «superioridade» no encontro.

«Perdemos dois pontos. Fomos a equipa que teve mais iniciativa, mais oportunidades, mais qualidade de jogo, sem nunca perder o equilíbrio, porque o Rio Ave também sai com critério. [Agora é] recuperar a equipa e preparar o próximo jogo.», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Ao olhar para a tabela, Moreno é pragmático: «Sou muito realista: amanhã, já ninguém se vai lembrar que fomos muito melhores que o Rio Ave, só se vão lembrar que estamos em último e que não ganhámos».

Por isso, o técnico salienta «a baliza a zeros», o «bom jogo», mas reforça o perdido de «discernimento».

«Percebemos o lugar em que estamos, percebemos que necessitamos muito de pontos, mas essa forma de competir e de estarmos cá, a pensar que cada jogo é uma final, vai fazer com que os nossos atletas tenham, mais vezes, as ações técnicas precipitadas que tiveram hoje, porque os nossos atletas são bons, têm mais qualidade técnica para poder decidir melhor do que aquilo que fizeram hoje», rematou Moreno.

O Desp. Chaves visita, na próxima jornada, o Sp. Braga e permanece a cinco pontos da linha de água.