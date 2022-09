Tal como em Alvalade, o Desportivo de Chaves terá de se superar para conseguir um bom resultado no Dragão, casa de um FC Porto «extremamente forte», defendeu Vítor Campelos.



«Confiantes por aquilo que temos feito, acreditamos naquilo que podemos fazer porque temos treinado muito bem. Sabemos, como é óbvio, que vamos defrontar uma equipa extremamente forte como é o FC Porto. Sabemos aquilo que temos de fazer durante o jogo, a exigência e aquilo que o jogo nos vai pedir», referiu, em conferência de imprensa.



Sem revelar a lista de convocados, o técnico dos flavienses assumiu que quer «um Chaves de superação, de superar, ainda, aquilo que tem feito, no seu melhor nível» que, tal como contra o Sporting, procurará fazer história e ganhar pela primeira vez.



«Sabemos aquilo que podemos explorar, também sabemos, como é óbvio, aspetos que são muito fortes e bem trabalhados na equipa do FC Porto, mas estamos confiantes naquilo que vamos fazer. Sabemos que vamos encontrar um ambiente fantástico, o que também é ótimo para os nossos jogadores e eles também vão estar motivados por causa disso», vincou.

Campelos desvalorizou o facto de o campeão nacional ter perdido a meia da semana em Madrid, contra o Atlético, frisando que «em qualquer momento e em qualquer altura, é uma equipa extremamente forte».

«Numa equipa grande como é o FC Porto, o sentimento que, com toda a certeza, tem é [o de] querer jogar o mais rapidamente possível para reverter a situação. Nós, estamos confiantes por aquilo que temos feito. Se calhar, poderíamos, até, nesta altura, ter mais pontos por aquilo que temos feito, pela qualidade do jogo que temos produzido e com uma ou outra situação, que nos é alheia», frisou.

Relativamente à saída de Batxi e de Kevin Pina para o Krasnodar, Campelos destacou a importância da equipa técnica poder «ajudar a evoluir», não só «enquanto jogadores, mas, sobretudo, como seres humanos».

«Isto, para nós, são medalhas. É sinal que temos a capacidade a ajudar os jogadores a evoluírem. Claro está que é fruto do trabalho deles, nós só damos as nossas ideias e eles fazem o favor de acreditar nelas. Por isso, tenho de estar muito feliz pelo Batxi e pelo Kevin, que são miúdos fantásticos e que têm grande potencial», disse.

O treinador referiu, ainda, que, além do desempenho em campo, «importante, também, é a mensagem» que o plantel tem passado.

«O Chaves é uma equipa que joga bem, em que os jogadores se aplicam e têm uma atitude fantástica do primeiro ao último minuto. Estamos a vender jogadores. Assim como o Batxi e o Kevin também foi, temos aqui outros que estão na forja e, a qualquer momento, também podem sair e melhorar a vida deles», concluiu.



O FC Porto-Desp. Chaves está agendado para as 20h30 deste sábado, no Dragão.