FIGURA: Paulinho

Introduziu por duas vezes a bola na baliza na primeira parte, mas não contou. O avançado foi um dos mais inconformados do Sp. Braga, fazendo por lutar contra o marasmo da sua equipa com doses avultadas de entrega. Não deixou de tentar. Está em dois golos arsenalistas ao fazer duas assistências, servindo Rui Fonte e Abel Ruiz. No último lance do encontro faz também ele o gosto ao pé, selando o resultado final

MOMENTO: Rui Fonte contra o marasmo (49’)

Canto de Trincão no lado direito da forma como o Sp. Braga estava a atacar, cobrado o pontapé de canto de forma tensa para o coração da área. Rui Fonte apareceu livre de marcação a cabecear com firmeza, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes do Desportivo das Aves, Aflalo. Desbloqueou o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Falcão

O motor do Aves, quer a ser o primeiro tampão defensivo, quer até a soltar as amarras da equipa para esboçar tentativas tímidas de ataque. Forte fisicamente, o médio brasileiro não regateou o esforço.

Rui Fonte

Há muito tempo alheado das redes adversárias, o avançado reencontrou-se com os golos, apontando um golo importante para resgatar o Sp. Braga do marasmo em que estava caído.

Diakhite

Está no lance de maior perigo dos avenses e da primeira metade ao cabecear ao poste na sequência de um lance de bola parada. Fez vários cortes providenciais no último reduto do Desportivo das Aves.

Ricardo Horta

Com um remate ao seu estilo, seco mas com selo de golo, fez o segundo golo do jogo, dando um passo decisivo para o triunfo. Golo a coroar uma prestação sem grandes aflorados mas com eficiência.