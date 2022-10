Momento: Rodrigo Martins estraga festa

O Desportivo de Chaves estava a pouco mais de quinze minutos de poder festejar a primeira vitória diante dos seus adeptos quando Rodrigo Martins, na sequência de uma transição rápida, com a bola a sair do guarda-redes, entrou rápido na área para rematar cruzado. A bola ainda sofreu um desvio em João Teixeira e acabou por trair Paulo Vítor que viu a bola deslizar para o segundo poste. Estava feito o empate.

Figura: Bruno Langa em todo o lado

Grande jogo do lateral moçambicano que pareceu multiplicar-se em campo, ora descendo pelo corredor, ora surgindo na área com um corte providencial, bem como na zona central, a rematar à baliza contrária. Esteve sempre disponível para descer pelo corredor, colocando muitos problemas a Tiago Santos e arrancando alguns cruzamentos perigosos. A defender também esteve bem, com vários cortes providenciais, com destaque a intercepção a um remate de Tiago Gouveia logo a abrir a segunda parte.

Outros destaques:

Rodrigo Martins

Jogou descaído sobre a esquerda no apoio a Erison Danilo, mas nãos e cansou de procurar o golo, desviando muitas vezes do corredor para o interior da área, para depois testar o seu forte pontapé cruzado. Tanto ensaiou esse momento que acabou mesmo por marcar, a quinze minutos do final.

Francisco Geraldes

Até ao intervalo foi a figura do jogo, recuperando muitas bolas e levando a sua equipa para a frente, com fortes arrancadas, sem medo de encarar os adversários. Teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, num penálti, ainda com o resultado em branco, mas acertou com estrondo no poste. No segundo tempo continuou a trabalhar muito, mas já teve menos influência no jogo.

Paulo Vítor

Não fez muitas defesas, mas as que fez foram determinantes, com destaque para uma estirada para a desviar uma primeira bomba de Rodrigo Martins. Tentou fazer o mesmo no lance do empate, mas foi traído por um desvio de João Teixeira.