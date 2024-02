O Sporting foi multado em 3.190 euros devido a agressões entre adeptos no decorrer da receção ao Gil Vicente no Estádio de Alvalade, jogo da 12.ª jornada da Liga disputado a 4 de dezembro que a equipa de Ruben Amorim acabou por vencer por 3-1.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito a 14 de dezembro do ano passado e esta terça-feira revelou a decisão final.

«Condena-se a Sporting Clube de Portugal pela prática de uma infração disciplinar p. e p. no artigo 182.º, n.º 2 do RDLPFP [Agressões graves a espectadores e outros intervenientes], por referência aos deveres ínsitos nos artigos 35.º, n.º 1, alíneas a), b), c), f) e o), artigos 4.º, 6.º, alíneas b), c), d), g), e p), e 10.º, n.º 1, alíneas a), b), i) e o), do Regulamento de Prevenção da Violência, constante do Anexo VI do citado RC, na multa de € 3190,00 (três mil cento e noventa euros)», refere o comunicado do Conselho de Disciplina.