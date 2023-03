O Benfica é a equipa mais representada na equipa ideal da 23.ª jornada da Liga.

Os encarnados venceram o Famalicão por 2-0 na Luz e colocam três jogadores neste onze: Otamendi, Grimaldo e Gonçalo Ramos.

Ainda assim, o jogador em destaque nesta ronda é Otávio, do FC Porto, com nota máxima. O internacional português somou um golo e uma assistência no triunfo em Chaves.

Além destes, estão ainda presentes sete jogadores de sete equipas diferentes: Diomande, do Sporting, é um deles.

A equipa da jornada é composta pelos jogadores mais pontuados pelo SofaScore em combinação com as notas atribuídas com os jornalistas do Maisfutebol que estão presentes nos respetivos jogos.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.