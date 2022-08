Pedro Gonçalves é o jogador mais pontuado da equipa da segunda jornada da Liga, segundo a combinação das notas atribuídas pelo Maisfutebol e a SofaScore.

Pote esteve em particular destaque no triunfo dos leões sobre o Rio Ave (3-0), em Alvalade, no qual marcou dois golos. O médio goleador é acompanhado por Francisco Trincão e Matheus Nunes neste onze no qual também estão bem representados V. Guimarães, Desportivo de Chaves e Sp. Braga, todos com dois jogadores.

A equipa fica completa com Ewerton, do Portimonense, bem como de Marcano, autor do golo solitário do FC Porto no difícil triunfo arrancado em Vizela (1-0).