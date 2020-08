O Rio Ave divulgou, esta quinta-feira, o novo equipamento alternativo para a época 2020/21.



A camisola alternativa é toda em tons de amarelo, sendo que o conjunto fica completo com calções pretos e meias amarelas. O emblema vilacondense explica que este equipamento conecta os jogadores ao tom das velas da caravela que está no seu símbolo.



As imagens divulgadas pelo Rio Ave foram captadas no Museu das Rendas de Bilros, juntando assim «dois dos grandes embaixadores da cidade». No fundo, o clube de Vila do Conde apresentou uma camisola que une cultura, história e tradição ao futebol.

Veja as camisolas na galeria associada ao artigo.