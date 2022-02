Marítimo e Sporting defrontam-se neste sábado para a 24.ª jornada da Liga a partir das 18h00 no Funchal.

A seis pontos do líder FC Porto, o campeão nacional sabe que é imperativo não perder pontos para manter viva a esperança do bicampeonato, mas visita o arquipélago da Madeira desfalcado de três dos seus principais jogadores: Palhinha, Pedro Gonçalves e Sarabia. Os dois últimos obrigarão Amorim a ensaiar uma frente de ataque de recurso. Chegou a hora de Marcus Edwards? Manterá o leão o 3x4x3 ou passará ao 3x5x2 com Slimani a juntar-se a Paulinho?

Confira na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO os onzes prováveis de Marítimo e Sporting.