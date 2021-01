A época ainda não chegou a meio, mas já se pode dizer que Sérgio Oliveira está a fazer a melhor de sempre enquanto sénior.

Além da preponderância inquestionável nas escolhas iniciais de Sérgio Oliveira para a equipa do FC Porto – alinhou em 21 dos 22 jogos disputados pelos dragões, 19 dos quais como titular – um dos capitães portistas tem aliado a isso golos e assistências.

E no que diz respeito aos golos, o camisola 27 já duplicou mesmo aquela que tinha sido a sua melhor época de sempre. Sérgio Oliveira marcou até ao momento 10 golos, o dobro dos que marcou na época passada.

De resto, o jogo frente ao Moreirense foi um exemplo perfeito da influência do médio na equipa. Além do golo que apontou de penálti, Oliveira fez ainda o passe para Evanilson fechar as contas do jogo, somando a quarta assistência da época.