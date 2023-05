A FIGURA: João Carvalho

Que golo do Carvalho! E não foi por acaso. O médio do Estoril foi quem percebeu melhor a importância que o vento forte podia ter no jogo. Primeiro tentou marcar de canto direto: acertou na trave. E pouco depois, recebeu um lançamento lateral de Joãozinho e de muito longe, numa zona lateral, fez aquele que será um dos melhores golos do campeonato.

O MOMENTO: João Carvalho, pois claro (68m)

Para ver, rever e voltar a ver. O golo com que o médio do Estoril abriu o marcador entra diretamente para a lista dos melhores do ano. E teve ainda o peso de ser decisivo. João Carvalho encheu-se de fé, encheu o pé e soltou a festa da permanência.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Gouveia

A velocidade do jogador emprestado pelo Benfica ao Estoril deu muito trabalho à defesa do Arouca, mas faltou-lhe demasiadas vezes definir melhor. Fez os adeptos desesperar várias vezes pela demora em rematar. Saiu esgotado e muito aplaudido, apesar de tudo.

Alan Ruiz

A bola sai sempre com critério do pé esquerdo do médio argentino. Não lhe peçam que corra em velocidade, ele prefere meter a bola a correr, mas sabe fazê-lo como poucos. Faltou-lhe melhor acompanhamento.

Mujica

O avançado espanhol do Arouca ficou a centímetros de um golaço aos 33m. Aproveitando o facto de jogar a favor do vento, Mujica arriscou o remate de muito longe e só o poste impediu que chegasse aos nove golos nesta edição da Liga.