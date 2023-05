O Estoril fechou a temporada, já duas semanas depois de ter festejado a manutenção, com uma vitória folgada sobre um Marítimo que acabou o jogo reduzido a nove que se apresentou no António Coimbra da Mota com uma formação secundária, já totalmente focado no play-off com o Estrela da Amadora, com o primeiro jogo marcado já para o próximo sábado.

Um desfecho que foi possível antecipar ainda antes do jogo, quando foram divulgadas as equipas, com José Gomes a guardar os habituais titulares, para apostar num onze totalmente reformulado, da baliza ao ataque onde, inclusivamente se estreou o jovem Rúben Marques de apenas vinte anos. Um contraste com o onze de Ricardo Soares que escolheu fechar a temporada com o onze de gala, com destaque para os regressos de Dani Figueira à baliza e de Tiago Gouveia no apoio ao ataque.

Entrou melhor o Estoril, com mais posse de bola, uma boa circulação, a obrigar a defesa do Marítimo a alargar-se para as faixas e a abrir frechas ao centro. Num jogo descomprometido, com duas equipas com pouco ou nada a perder-se, a partida até teve intensidade, numa primeira fase com os canarinhos a marcarem o ritmo de jogo. Uma combinação de Joãozinho com João Carvalho, aos 10 minutos, resultou na primeira oportunidade flagrante, com o lateral a cruzar tenso para o coração da área onde surgiu Tiago Gouveia a desviar. Os adeptos do Estoril levantaram-se, mas Renê Santos, sobre a linha fatal, evitou o primeiro golo.

Era uma questão de tempo pela forma como o Estoril estava a carregar. Não foi da esquerda, mas foi da direita, onde surgiu um Tiago Santos em grande plano, a conquistar a linha de fundo e a cruzar tenso para a pequena área onde surgiu Alejandro Marqués a encostar para o primeiro golo do jogo. O Estoril podia ter dilatado a vantagem logo a seguir, numa dupla oportunidade de Tiago Gouveia, mas a verdade é que o Marítimo reagiu bem ao golo consentido e conseguiu equilibrar o jogo.

Na sequência de um livre de Edgar Costa, Chuchu Ramírez teve uma oportunidade soberana, mas Dani Figueira respondeu com a defesa da tarde e segurou a vantagem dos canarinhos. O jogo, nesta altura, estava completamente aberto, com o Marítimo a conseguir subir as suas linhas e a obrigar a equipa da casa, muito solta no início da partida, a reagrupar-se mais atrás. Até ao intervalo, novas oportunidades para as duas equipas, quase sempre de bolas paradas, mas o resultado manteve-se inalterado até ao descanso.

Cabeças quentes na segunda parte

A segunda parte começou com um ritmo bem baixo, com muitas faltas a levar a constantes interrupções, mas o jogo ainda viria a animar e de que maneira. O Estoril teve novas oportunidades para ampliar a vantagem, com destaque para uma entrada de Tiago Gouveia em carrinho, mas foi o Marítimo que acabou por chegar ao empate, aos 69 minutos, na sequência de um corte com o braço de João Gamboa a anular um remate de Edgar Costa. Na marca dos onze metros, Cláudio Winck atirou a contar.

Um empate que podia ser um estímulo para o play-off que o Marítimo vai ter de jogar na próxima semana, mas nos minutos seguintes, os madeirenses deitaram tudo a perder. Fábio China foi expulso por acumulação de amarelo e, três minutos depois, Renê Santos viu um vermelho direto, na sequência de uma entrada com os pitons sobre João Marques. Em dois tempos o Marítimo ficou reduzido a nove e convidou o Estoril a ganhar o jogo.

Os canarinhos aceitaram o convite e partiram para cima do adversário, enquanto José Gomes, a partir do banco, procurava reequilibrar a sua equipa, com a entrada dos habituais titulares. A dez minutos, em mais um lance iniciado por Tiago Santos. Geraldes abriu na esquerda para o remate fulgurante de Joãozinho que voltou a colocar o Estoril em vantagem. Um golo muito festejado pelo capitão do Estoril que foi festejar junto à claque.

Com o Marítimo completamente descompensado, ainda houve tempo para mais um golo, com Tiago Gomes a descer pela esquerda e a cruzar largo para o segundo poste onde surgiu Dell a fazer o terceiro. O árbitro ainda assinalou fora de jogo a Tiago Gouveia mas, depois de ouvir o VAR, reverteu a sua decisão, e validou mesmo o golo.

O Estoril fecha, assim, a temporada, com uma vitória, enquanto o Marítimo, ainda vai jogar o play-off, acabou de cabeça quente e José Gomes ainda foi expulso, por protestos, e, assim, vai falhar o primeiro jogo com o Estrela na próxima semana.