Momento: Yan Matheus atira ao poste nos descontos

Minuto noventa. Lance confuso na área do Estoril e Lucho atinge Rosic. Manuel Mota, alertado pelo VAR, foi rever as imagens. Era um lance sensível e o árbitro demorou a rever o lance, com enorme expetativa nas bancadas, muito nervosismo no banco do Moreirense e também entre os muitos adeptos que vieram do Minho. Manuel Mota acabou por apontar para a marca dos onze metros para delírio dos adeptos visitantes, mas Yan Matheus atirou ao poste. Da alegria ao desespero numa fração de segundo. Uma bola no poste que pode comprometer as aspirações do Moreirense em continuar entre os grandes.

Figura: André Franco, mais uma vez com classe

Mais um golo do talentoso médio do Estoril, o 11.º da temporada. Um golo que permite ao jogador igualar Evandro como o médio com mais golos numa só época do Estoril no último século. Com Rosier e Gamboa nas costas, André Franco jogou com total liberdade na construção do jogo, nas costas de Rui Fonte e ladeado por Mboula e Arthur. Foi determinante nas transições rápidas do Estoril e acabou por marcar o tal golo, com grande classe. Um remate colocadíssimo, sem hipóteses para Kewin. Um remate que valeu mais três pontos.

Outros destaques:

Sori Mané

Só a sua presença em campo impõe respeito. Era o maior jogador em campo e teve um papel fundamental nas recuperações de bola, mas também nas transições ofensivas. Ganhou muitas bolas bombeadas por Thiago Silva, muitas vezes sem precisar de saltar. Depois, com bola, procurava abrir de imediato o jogo para os flancos, permitindo à sua equipa acelerar o jogo na direção da baliza do Estoril. Jogou também com terceiro central, quando os laterais demoravam mais a recuperar.

Rui Fonte

Continua a jogar com uma máscara protetora que corresponde bem ao espírito de lutador que mostra em campo. Nunca desiste de uma bola, vai a toda e foi assim que conquistou o lance que permitiu a André Franco abrir o marcador. Esteve sempre muito ativo no ataque, descaindo para a direita, para a esquerda, para onde o jogo rolasse.

Rafael Martins

Outro lutador, mas esta tarde precisava de mais apoio. Procurou sempre levar o Moreirense para o ataque, mas andou sempre muito desacompanhado até à entrada de André Luís. Veio muitas vez atrás à procura da bola e assinou, pelo menos, três remates à baliza de Thiago.